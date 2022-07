Stranger Things 4, Caleb McLaughlin risponde alle critiche sull’aspetto dei protagonisti: “Tutti crescono”

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Caleb McLaughlin, interprete di Lucas, ha commentato le critiche rivolte a Stranger Things per l’aspetto dei protagonisti che per alcuni sembra poco in linea con l’età dei personaggi.

L’attore, intervistato da Indiewire, ha parlato della quarta stagione spiegando che ha sentito un po’ la mancanza di recitare accanto ai suoi amici, anche se questo gli ha permesso di immedesimarsi nella situazione di Lucas che sta cercando di entrare a far parte del gruppo di giocatori di basket ed essere popolare. Caleb ha sottolineato:

Era un percorso diverso che stavo affrontando con Lucas. Imparo qualcosa di diverso su di lui ogni stagione.

Il giovane protagonista della serie ha sottolineato che in questa stagione Lucas ha voluto intraprendere un percorso di crescita personale e al tempo stesso non ha smesso di voler giocare a Dungeons & Dragons e stare insieme ai suoi amici, nonostante abbia fatto qualcosa in modo totalmente indipendente.

McLaughlin ha ricordato come nella prima stagione Lucas venisse bullizzato per il suo aspetto con commenti razzisti, mentre Dustin veniva preso in giro. Nella seconda, invece, è Max a non volere che Billy frequentasse Lucas per i suoi pregiudizi razzisti, mentre Lucas non lo era pur essendo arrogante e odioso. Caleb ha ricordato:

La sua fidanzata è morta, ha pensato che Eddie l’avesse uccisa e poi stava semplicemente cercando di essere il supereroe.

L’attore ha poi spiegato che apprezza molto il fatto che i fratelli Duffer suggeriscano che i giovani protagonisti stiano affrontando situazioni difficili senza necessariamente mostrare gli eventi sugli schermi, pur ricordando che potrebbero essere alle prese con esperienze negative e che segnano la loro adolescenza, proprio come accaduto con il personaggio di Billy.

McLaughlin ha quindi rivelato che la scena in cui Max, per alcuni momenti, perde la vita, dichiarando che è stata realizzata a pezzi:

Abbiamo girato la scena in cui è morta per prima. Poi abbiamo girato il combattimento successivo, ed è stato realmente mescolato, ma è stato decisamente un momento intenso, mi sono immerso realmente in ciò che dovevo fare, ma una volta che ho capito la sensazione e la situazione in cui dovevo trovarmi, quello era tutto quello di cui avevo bisogno. Quando ci sono dei membri del cast che riescono a portarmi in quella situazione, come accaduto con Sadie e la sua performance, e Mason e la sua interpretazione, semplicemente proporre quell’intensità ha aiutato molto. Questa è stata la mia prima vera scena di Stranger Things in cui avevo una scena emotivamente intensa ed esagerata, in cui Lucas aveva realmente un momento. Nei film in cui ho recitato ho avuto quelle situazioni, ma questa era decisamente qualcosa di diverso che Lucas non aveva realmente sperimentato con qualcuno che gli è vicino. Lo ha visto accadere ad altre persone, ma questa volta succede davvero a lui. Anche durane quella giornata non ti rendi conto di quanto siano intense le cose, perché non vedi molto mentre stai girando.

Caleb McLaughlin ha quindi affrontato le critiche e i commenti rivolti a Stranger Things a causa dell’aspetto dei protagonisti che sembrano più grandi dell’età dei personaggi:

Tutti dicono ‘O mio dio, sembrano così vecchi sullo schermo, ecc ecc’, ma poi quando guardi la serie sembrano teenager. Sembrano frequentare il liceo. I nostri personaggi stanno invecchiando con noi, non è come se i nostri personaggi possano rimanere dodicenni per il resto della vita e possano trascorrere la vita insieme, giocando a Dungeons & Dragons nella cantina di Mike. Tutti crescono, tutti cambiano. I Duffer hanno fatto un lavoro grandioso, lo show diventa più oscuro mentre tutti sono invecchiati. Ma penso che le persone continueranno a dire ‘Quando uscirà la prossima stagione avranno 30 anni!’. Probabilmente lo sentirò per il resto della mia vita. Dirò ‘Ragazzi, non sto più recitando in Stranger Things’. ‘Lo so, stai semplicemente invecchiando così tanto’. Sarò in una situazione tipo ‘Ma ho 30 anni e ho figli’. Stiamo invecchiando, sono più vecchio ora! Funziona così!

Fonte: Indiewire