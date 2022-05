LEGGI – La recensione della Parte 1

Eddie Munsen interpretato da Joseph Quinn

Ladiintroducenelle tre location in cui è ambientata la storia, espandendo il cast con volti nuovi che hanno un ruolo importante nella storia dei protagonisti.Andiamo quindi alla scoperta di chi compie il proprio debutto nella storia ideata dai fratelli Duffer che torna da oggi, 27 maggio, su Netflix con i primi episodi che compongono il primo volume di una stagione che si concluderà a luglio con due episodi della durata davvero record, con un finale che arriva a quota 2 ore e 30 minuti.

Tra i nuovi arrivi più significativi nella quarta stagione di Stranger Things, Eddie Munsen ha fin da subito un ruolo chiave nella storia ambientata a Hawkins.

Il giovane è un appassionato di Dungeons & Dragons che ha fondato The Hellfire Club, coinvolgendo così Dustin, Mike ed Erica. Eddie ama inoltre la musica metal, vive poco distante da Max con lo zio Wayne (interpretato da Joel Stoffer di Agents of S.H.I.E.L.D.) e al liceo viene considerato uno dei “freak” dai ragazzi più popolari. Queste sue caratteristiche da outsider lo porteranno a essere considerato immediatamente colpevole di un crimine che non ha commesso, potendo però contare sull’aiuto dei suoi amici.

A interpretare il personaggio è l’attore britannico Joseph Quinn, già apparso in show popolari come Game of Thrones e Strike.

Chrissy Cunningham interpretata da Grace Van Dien

Al liceo di Hawkins una delle regazze più popolari è Chrissy, una cheerleader fidanzata con il capitano della squadra di basket Jason. La ragazza, tuttavia, nasconde un segreto oscuro e drammatico e nel primo episodio si scoprirà come questo abbia una tragica ripercussione nella sua vita.

Ad avere il ruolo della giovane è la ventiseienne Grace Van Dien, un’attrice e regista apparsa in progetti come The Village e Greenhouse Academy.

Vickie interpretata da Amybeth McNulty

La giovane Vickie viene brevemente introdotta nel primo episodio della quarta stagione. La ragazza è un membro della banda musicale del liceo e attira l’attenzione di Robin, interpretata da Maya Hawke.

A interpretare il ruolo, probabilmente che avrà più importanza nel futuro della storia, è la ventunenne Amybeth McNulty, conosciutissima dal pubblico di Netflix per aver interpretato Anne Shirley nella serie Chiamatemi Anna.

Jason Carver interpretato da Mason Dye

Tra le fila dei teenager più popolari a Hawkins c’è Jason Carver, la star della squadra di basket che guida, dentro e fuori dal campo, i suoi compagni di squadra, tra cui anche Lucas. Lo sportivo è bello, ricco e molto influente tra i suoi coetanei.

Il ragazzo assume un ruolo da capobranco dopo gli eventi che avvengono a Hawkins, caratteristica che ben si adatta alle esperienze precedenti del suo interprete Mason Dye, apparso in Teen Wolf, oltre a serie come Bosch e Finding Carter.

Patrick interpretato da Myles Truitt

Tra i giocatori della squadra di basket del liceo, gli Hawkins Tiger, c’è anche Patrick. Il giovane ha molti amici, un talento indiscusso sul campo da gioco e una vita tranquilla, o almeno così sembra fino a quando viene coinvolto in eventi che gli fanno perdere il controllo.

A interpretare il personaggio è il ventenne Myles Truitt, conosciuto dal pubblico televisivo per i ruoli avuti in Black Lightning, Queen Sugar, e BMF.

Miss Kelly interpretata da Regina Ting Chen

Ad aiutare i teenager dal punto di vista psicologico quando sono in difficoltà a scuola e nella vita privata è Miss Kelly. La psicologa della scuola cerca di aiutare Max a superare il trauma della morte del fratello Billy, ma tra i giovani che le hanno chiesto aiuto ci saranno anche altri ragazzi.

A interpretare il ruolo è l’attrice Regina Ting Chen, apparsa in show come Black Lightnng, The Falcon and the Winter Soldier e Watchmen.

Dimitri interpretato da Tom Wlaschiha

Nella storia che vede protagonista Hopper in Russia ha un ruolo fondamentale Dimitri, un militare che sembra interessato più al proprio tornaconto personale che al lavoro che deve compiere.

A interpretare la parte è Tom Wlaschiha, indimenticabile interprete dell’assassino dai mille volti Jaquen H’ghar che addestra Arya Stark nella Casa del Bianco e del Nero. Tra gli altri ruoli televisivi che ha interpretato ci sono quelli in Das Boot e in Crossing Lines accanto a Donald Sutherland.

Yuri interpretato da Nikola Duricko

Il truffatore russo Yuri ha la passione per il burro di arachidi, le battute divertenti e, soprattutto, i soldi per cui è disposto a tradire la fiducia di tutti e gli accordi presi. Il personaggio avrà un ruolo importante nella storia dedicata a Hopper e a interpretarlo è la star serba Nikola Djuricko, attivo nel campo dello spettacolo fin da bambino tra teatro, cinema e tv, e apparso negli Stati Uniti in serie come Legends e Genius.

Argyle interpretato da Eduardo Franco

Nell’assolata California uno degli amici dei protagonisti è Argyle. Il teenager ha stretto amicizia con Jonathan Byers e lavora consegnando pizze a domicilio, mentre nel tempo libero ama fumare erba e rilassarsi. Argyle accompagna spesso in giro per la città i nuovi arrivati Jonathan, Will e Jane (ovvero Undici) e la sua presenza regala risate e aiuto ai teenager che hanno lasciato Hawkins.

A interpretare il ruolo è Eduardo Franco, attore diventato famoso con un ruolo in La rivincita delle sfigate diretto da Olivia Wilde e apparso in progetti come American Vandal.

Angela interpretata da Elodie Grace-Orkin

Nella vita di Jane in California ha un ruolo purtroppo chiave la compagna di classe Angela, una delle ragazze più popolari al liceo e vera e propria mean girl che renderà la vita della nuova arrivata un incubo. La ragazza è fidanzata con Jake, parte affidata a Logan Allen, attore già nel cast di Sweet Magnolia.

A interpretare Angela è la giovane esordiente Elodie Grace-Orkin, apparsa in progetti come Stage Fright prodotto per Amazon Prime Video.

Il colonello Sullivan interpretato da Sherman Augustus

Tra i nuovi arrivi tra le fila degli adulti c’è il determinato e razionale Colonnello Sullivan, un uomo che è pronto a tutto pur di fermare definitivamente il male che si trova a Hawkins.

A interpretare il personaggio in Stranger Things è l’attore Sherman Augustus, a lungo membro del cast della soap Febbre d’amore con la parte del Detective Hank Weber, e poi apparso in Low Winter Sun e American Odyssey.

Fred Benson interpretato da Logan Riley Bruner

Fred Benson è uno dei ragazzi che collabora con Nancy al giornale della scuola. Il giovane, con il suo carattere timido, gli occhiali e le sue passioni, rientra nella categoria dei nerd al liceo di Hawkins. Fred si ritroverà a indagare su un evento tragico insieme a Nancy, con conseguenze drammatiche.

A interpretarlo è l’attore Logan Riley Bruner, apparso in film come Vox Lux e recentemente tra gli interpreti della serie La fantastica signora Maisel con il ruolo di Lance.

Quale è il vostro preferito tra i nuovi personaggi introdotti nella stagione 4 di Stranger Things? Lasciate un commento!

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.