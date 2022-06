Stranger Things 4: Come scorre il tempo nel Sottosopra?

Negli ultimi episodi del Volume 1 della stagione 4 di Stranger Things, abbiamo scoperto che il tempo nel Sottosopra è bloccato nel passato.

In un nuovo video di approfondimento alla serie, il designer di produzione Chris Trujillo ha confermato che il tempo nel Sottosopra è fermo ed è stato “congelato” nel 1983, dopo che Undici aveva esiliato Uno/Vecna. Di conseguenza, il Sottosopra è stato interamente riempito con elementi della prima stagione, dopo la fuga di Undici dai laboratori di Hawkins.

Nel momento in cui il Sottosopra è stato “creato” inavvertitamente da Undici, l’allestimento del set e il mondo stesso sono congelati in quel momento. Quindi, come quando siamo nella stanza di Nancy, tutto è com’era nella prima stagione quando ci è stato presentato per la prima volta.