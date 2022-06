In una lunga intervista con Variety , i Fratelli Duffer hanno confessato di essersi dimenticati il compleanno di Will Byers, e per questo in una scena del secondo episodio dinessun personaggio si è ricordato di questa importante ricorrenza.

In una inquadratura dell’episodio, vediamo che è il 22 marzo, il giorno del compleanno di Will come affermato da sua madre Joyce nella seconda stagione della serie Netflix. Variety ha chiesto ai Duffer se si sia trattato di una svista, o se hanno scelto volutamente di far sì che i personaggi ignorassero questa ricorrrenza. A quanto pare… gli showrunner, gli sceneggiatori e tutti gli altri… si sono davvero dimenticati!

Spiega Matt Duffer: “La risposta onesta è che, proprio come i personaggi della serie, ci siamo dimenticati tutti del compleanno di Will. Quindi ora ci stiamo chiedendo se dovremmo cambiare il suo compleanno… o lasciare che sia questa cosa tristissima!” Ross Duffer teme che i fan si infurieranno per questa dimenticanza: “Ma scrissi quella data sei anni fa!” Matt confessa che, al contrario di George R.R. Martin e Stephen King, loro non hanno una persona che tiene traccia di queste cose: “Io e Ross abbiamo la memoria che fa cilecca… ma amiamo Will, e non voglio che la gente pensi che non gli vogliamo bene perché ce ne siamo dimenticati. Ma in questa stagione abbiamo citato il compleanno di Dustin, quindi dovremo fare molta attenzione a non dimenticarcene.” Ross Duffer suggerisce una mossa alla George Lucas, ovvero modificare retroattivamente la data. Matt quindi propone il 22 maggio: “Perché May potrebbe sembrare March nella scena della stagione 2 in cui Joyce (Winona Ryder) parla del compleanno di Will.” Ross aggiunge: “Significherebbe che sua madre ha dimenticato il suo compleanno, saremmo troppo cattivi! Ovviamente è stato un errore e ci scusiamo con i fan. E in particolare con Will, sarebbe davvero ingiusto.”

La quarta stagione di Stranger Things è disponibile su Netflix con la prima parte e l’1 luglio con la seconda.

