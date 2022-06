Official finale runtime: 2 hours and 19 minutes

tornerà sugli schermi di Netflix a luglio con gli ultimi 2 episodi dellae online è stata svelata laufficiale delLa puntata sarà meno lunga rispetto a quanto precedentemente annunciato e la storia dei giovani protagonisti si concluderà quindi con un epilogo di 2 ore e 19 minuti.A rivelarlo è stato il team di autori della serie Netflix online con un tweet con cui hanno aggiornato i fan.

La suddivisione in due Volumi della stagione è diventata necessaria a causa della complessità della storia. Matt Duffer ha dichiarato:

Molto aveva a che fare con il fatto che avessimo i personaggi sparsi in tre location e avessimo molta più trama. Si è trattato della nostra divertente stagione blockbuster. Questa stagione sapevamo che la quinta sarà l’ultima, dovevamo iniziare a rivelare molto. Più scrivevamo più ci rendevamo conto che avevamo bisogno di più tempo per queste rivelazioni, in modo da far funzionare questi elementi. Ci siamo poi resi conto che avevamo bisogno di chiedere a Netflix nove episodi invece che otto e, mentre iniziavamo a girare, abbiamo capito ‘Oh, questi episodi sono incredibilmente lunghi’.