Stranger Things 4: David Harbour svela da dove viene l’affilato oggetto di scena del finale

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

La stagione 4 di Stranger Things ha regalato come al solito tante citazioni alla cultura pop, una riguardava anche il combattimento finale con protagonista Hopper (David Harbour). Ovviamente non proseguite nella lettura se non volete spoiler e se non avete ancora visto l’episodio.

L’attore ha svelato che la spada utilizzata contro il demogorgone nel finale di stagione viene dal film di Conan, con protagonista Arnold Schwarzenegger.

Allerta nerd. L’oggetto di scena alla fine dell’episodio 9 è la spada di Atlantide dei film CONAN. Un adorabile fan ha trovato un fermo immagine di quando è stata presa nell’ep 7 e utilizzata da uno sfortunato detenuto che ha incontrato una morte prematura vicino alle celle al fianco della nostra fossa dei gladiatori. Il vero entusiasmo dietro tutto ciò, tuttavia, è che la spada che l’incredibile reparto di oggetti di scena di ST (rivelatevi ragazzi così posso attribuirvi il metodo) mi ha dato LA SPADA REALE usata nelle riprese di entrambi i film di CONAN. Era pesante come l’inferno, ed era un così grande onore da impugnare. Arnold Schwarzenegger sono pronto ad accettare i tuoi appunti sulla mia tecnica.

L’intera quarta stagione di Stranger Things è già disponibile su Netflix.

Fonte: Instagram