Attenzione: l'articolo contiene spoiler

La stagione 4 dicontiene anche undiche potrebbe essere sfuggito all’attenzione persino degli spettatori più attenti.

Il momento avviene nel secondo episodio quando, i giovani protagonisti che si trovano a Hawkins, devono andare alla ricerca di informazioni per trovare una persona chiamata Rick che potrebbe aiutarli nella difesa di Eddie.

Robin inizia quindi a cercare tra gli iscritti al videonoleggio dove lavora insieme a Steve. Nella lista è presente anche Rick Sanchez, protagonista della serie animata per adulti prodotta per Adult Swim.

Ecco l’immagine della lista che comprende anche Rick Sanchez:

RICK SANCHEZ IS FUCKING CANON IN STRANGER THINGS I'M LOSING MY MIND pic.twitter.com/Q4erJ0e2ya — burble (@burbleyuh) May 27, 2022

Fonte: Twitter