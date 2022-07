Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Eddie è stato tra i personaggi più amati della stagione 4 di Stranger Things, ma come ha reagito Joseph Quinn agli eventi del Volume 2? Ovviamente, se non avete ancora visto gli episodi, non proseguite nella lettura o potreste rischiare degli spoiler.

In una recente intervista con Entertainment Tonight, Quinn ha prima ringraziato per l’affetto il pubblico:

È una sensazione completamente travolgente. È così adorabile, la devozione che i fan hanno per questa serie tv e come hanno trovato spazio nel loro cuore per un nuovo personaggio… È così commovente. Sono stati così gentili e accoglienti. È stato bello.

L’attore ha poi ricordato come ha appreso della morte di Eddie dai creatori di Stranger Things, i fratelli Duffer:

Non me l’hanno detto in modo specifico. Mi hanno mandato un messaggio durante la pausa delle riprese che diceva ‘Sai suonare la chitarra?’ ho risposto di sì. Poi niente, hanno semplicemente lasciato le ultime tre sceneggiature nella mia posta. L’ho letto e poi non gli ho rivolto parola fino a quando non siamo tornati a girare.

Ha poi parlato della sequenza dell’assolo di chitarra:

Continuavo a dire ‘State scherzando?!’ Penso che ci siano pochissimi mondi – potrebbe essere l’unico – in cui una sequenza del genere può esistere e non sembri ridicola. Voglio dire, ovviamente è ridicolo, ma sembra a posto, ed è divertente, e sembra il crescendo perfetto per questa sequenza pazzesca. Penso all’inventiva per crearlo e al coraggio di metterlo in gioco, ben fatto, Fratelli Duffer.

L’intera quarta stagione di Stranger Things è già disponibile su Netflix.

