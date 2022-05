Attenzione: l'articolo contiene spoiler

La stagione 4 diè disponibile da un paio di giorni e il cast continua a pubblicaredi questo primo volume. Ovviamente se non avete ancora visto i sette episodi, non proseguite nella lettura per non rischiare spoiler.

Dacre Montgomery, che appare brevemente nell’episodio 4 nei panni di Billy, ha pubblicato dei video dal backstage da Perth in Australia, svelando che l’intera scena è stata girata su Zoom durante il lockdown.

Anche Grace Van Dien ha voluto mostrare qualche scatto in più della sua Chrissy dato che, per ovvie ragioni, l’abbiamo vista solo nel primo episodio.

In case you didn't get enough Chrissy content…because…y'know… #StrangerThings pic.twitter.com/uSgKD5bSKo — Grace Van Dien (@GraceVanDien) May 30, 2022

La quarta stagione di Stranger Things è disponibile su Netflix con la prima parte e l’1 luglio con la seconda.

Fonte: Instagram, Twitter