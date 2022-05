Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Per celebrare l’uscita del Volume 1 della stagione 4 dihanno pubblicato delle foto dal dietro le quinte. Alcuni di questi scatti potrebbero riguardare dei momenti avanzati della stagione, per cui non proseguite nella lettura se non volete rischiare spoiler.

Milli si augura che il Volume 1 ci piaccia, pubblicando foto con il resto del cast intenti a scherzare:

Maya Hawke pubblica invece una foto in auto, in cui possiamo anche vedere Joe Keery e il suo petto villoso:

Noah Schnaap ha infine pubblicato foto e video dal dietro le quinte, alcuni con Millie e altri da solo:

La quarta stagione di Stranger Things è disponibile da oggi su Netflix con la prima parte e l’1 luglio con la seconda.

Cosa ne pensate di queste foto dietro le quinte del volume 1 della stagione 4 di Stranger Things? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Instagram, 2,3