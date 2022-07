Stranger Things 4: i Fratelli Duffer confermano di aver cambiato retroattivamente delle scene!

In una lunga videointervista con Variety, i Fratelli Duffer hanno parlato di Stranger Things 4, arrivando a commentare l’errore compiuto con la data del compleanno di Will (Noah Schnapp) evidenziato da molti fan qualche settimana fa e del quale si sono scusati.

I due hanno confermato che verosimilmente faranno una “Lucasata”, un neologismo ispirato agli interventi retroattivi di George Lucas sulla saga di Star Wars: modificheranno l’episodio della stagione 2 in cui Joyce (Winona Ryder) menzionava la data del compleanno di Will. Il fatto che nessun personaggio, inclusa sua madre, abbia ricordato il suo compleanno sarebbe veramente troppo: “È troppo triste,” ha spiegato Matt Duffer. “E non ha alcun senso a livello narrativo. Ne abbiamo parlato ieri: penso proprio che faremo una Lucasata”.

Non sarebbe la prima volta, come ha continuato a spiegare: “Abbiamo Lucasato cose di cui la gente non si è accorta!” Matt non ha voluto rivelare quali sono state queste correzioni apportate agli episodi delle stagioni precedenti, ma Ross ha aggiunto: “Ci sono le copie fisiche delle stagioni – i Blu-Ray Disc e cose così – e confrontandole con gli episodi attualmente in streaming troverete le correzioni.”

Un intervento è stato fatto recentemente sul Volume 1 della stagione 2: “Parliamo di effetti visivi,” ha ammesso Ross. “Non parliamo di passaggi della storia, ma di sistemare delle inquadrature. Netflix… non penso abbiano mai permesso a qualcuno di perfezionare qualcosa nella settimana di uscita, o persino nel weekend di uscita. E noi ci siamo detti: ‘Perché no?’ Loro hanno risposto: ‘Beh, la cosa ci renderebbe nervosi.’ Allora abbiamo proposto di provarci solo per quella volta. Ed è andata bene”.

“I fan sono incredibili. Sapevamo che Will aveva detto il numero di telefono sbagliato. Era stato scritto il numero sbagliato nella sceneggiatura. E stavamo già ridoppiando la scena. Ma i fan sono arrivati prima che correggessimo!”

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.