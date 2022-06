Per celebrare l’enorme successo del Volume 1 della stagione 4 di, Funko ha mostrato nel dettaglio idi

Nelle tre foto, pubblicate sull’account ufficiale dell’azienda, ogni POP riesce a trovare il suo spazio e a mostrare i propri dettagli: Eddie ha la sua chitarra rossa e nera, Undici ha il vestito indossato sulla pista da pattinaggio e Mike mette in risalto la maglietta dell’Hellfire Club. Eddie sarà un’esclusiva di Target negli Stati Uniti, mentre vi invitiamo a informarvi presso i rivenditori nazionali per scoprire come ottenerlo nel nostro paese.

La quarta stagione di Stranger Things è disponibile su Netflix con la prima parte e l’1 luglio con la seconda.

