A luglio arriveranno su Netflix gli episodi del Volume 2 di Stranger Things 4 e Matt Duffer ha ora commentato la preoccupazione dei fan nei confronti di Steve dopo l’attacco subito nel Sottosopra nelle puntate precedenti.

In tanti pensano infatti che il personaggio interpretato da Joe Keery potrebbe perdere la vita nei prossimi due episodi.

Matt ha ora dichiarato:

Tutti sono sempre preoccupati per Steve. Adoro questo fatto. Dobbiamo sempre fare un po’ del male in qualche modo a Steve, quindi certamente i Demopipistrelli hanno già fatto il loro lavoro piuttosto bene in questa stagione.