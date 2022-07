Stranger Things 4: i Metallica condividono il “duetto” con Eddie sulle note di Master of Puppets

I Metallica continuano a dimostrare la propria approvazione nei confronti di Stranger Things e su TikTok hanno condiviso un “duetto” con Eddie sulle note di Master of Puppets.

La band ha infatti realizzato un filmato in cui viene mostrata mentre indossa la t-shirt dell’Hellfire Club e suona gli stessi passaggi della canzone utilizzati nella serie creata dai fratelli Duffer, le cui immagini scorrono accanto alla star della musica.

La didascalia sottolinea “Eddie, questa è per te!”.

Il brano Master of Puppets, inciso nel 1986, sta ottenendo una grande popolarità tra le nuove generazioni grazie all’uso compiuto nello show. I Metallica sono inoltre dovuti intervenire per provare a bloccare i commenti dei fan storici che non hanno molto apprezzato l’improvviso interessamento da parte dei giovani. Il gruppo ha voluto ribadire: “Tutti sono benvenuti nella famiglia dei Metallica”.

Che ne pensate del duetto tra i Metallica ed Eddie con le immagini di Stranger Things 4? Lasciate un commento!

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: TikTok