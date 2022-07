Quanto sta guadagnando Kate Bush grazie a Stranger Things 4?

Il successo di Running Up that Hill (A Deal with God) grazie al suo ruolo centrale non solo nella colonna sonora ma anche nella trama di Stranger Things 4 è ormai sotto gli occhi di tutti: la canzone di Kate Bush è infatti tornata in testa alle classifiche musicali americane (e non solo). È diventata la prima top-10 hit della cantante negli Stati Uniti in 37 anni, e verosimilmente continuerà a essere uno dei tormentoni di questa estate 2022.

Ma quanto sta guadagnando Kate Bush grazie al ritrovato successo della sua canzone? Ebbene, non c’è una risposta immediata a questa domanda. Senza dubbio un utilizzo così importante della canzone nella serie sarà stato pagato a caro prezzo da Netflix (tracce della musica sono presenti in diversi passaggi della colonna sonora durante tutta la stagione).

Ma c’è poi tutta un’altra fonte di guadagno per la cantante, e sono i passaggi radio e lo streaming su piattaforme come Spotify, Apple Music e YouTube (oltre ai digital download e agli acquisti fisici degli album). Non è possibile fare una stima precisa di quanto stia ricavando. The Sun cita alcuni insider e ipotizza guadagni 250 mila dollari a settimana dagli stream, ma è una stima in difetto: la settimana scorsa la canzone è stata streammata 57 milioni di volte solo su Spotify (che dovrebbe tradursi in 200 mila dollari di royalties).

C’è comunque un dato fondamentale da tenere presente: rispetto a molti musicisti attuali, Bush ha un grande vantaggio, e cioè è l’unica proprietaria di Running Up That Hill (A Deal With God), avendola scritta e registrata da sola ed essendo l’unica detentrice dei diritti.

Music Business Worldwide spiega che Warner Music Group si occupa di distribuire la canzone, ma il l’intero copyright è detenuto da Noble & Brite Ltd, un’azienda di proprietà al 100% di Kate Bush. Alla fine di maggio 2021 tale azienda aveva 2.3 milioni di sterline sul conto: l’idea è che questa cifra lieviterà enormemente quest’anno…

