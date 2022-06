Se in un primo momentoera restia a concedere i diritti di utilizzo di Running Up That Hill per(è raro che una sua canzone venga usata in film o serie tv), ora probabilmente può dire di aver preso la decisione giusta. La canzone datata 1985 sta infatti avendo un successo straordinario, in particolare negli Stati Uniti.

In cinquant’anni di carriera la cantante inglese ha avuto un grande successo in Gran Bretagna, ma negli Stati Uniti è finita nella Billboard Hot 100 solo nel novembre del 1985, quando Running Up That Hill è salita al trentesimo posto della classifica.

Dal debutto della quarta stagione della serie (della quale la cantante è grande fan, ed è per questo che ha accettato di far utilizzare la sua canzone, che ha un ruolo fondamentale nella trama) Running Up That Hill è passata dai 12 mila stream di domenica a oltre 34 mila stream di mercoledì 1 giugno. Si tratta di un balzo dell’8000% rispetto alla settimana precedente, quando veniva ascoltata qualche centinaio di volte. La canzone è anche stata trasmessa moltissimo dalle radio, con un balzo del 330%.

Variety rivela dati da capogiro per una canzone che ha 35 anni di età: lunedì su Spotify ha visto un balzo dell’8700% degli stream globali. C’è stato anche un balzo del 1600% del catalogo generale della canzone a livello globale.

Su Apple Music, l’incremento è stato del 5400% nel corso del weekend rispetto all’anno precedente. Il 30 maggio è stato il giorno più grande di sempre per la cantante su Apple Music. Il giorno successivo, la canzone era entrata in top10 in 34 paesi, inclusi gli Stati Uniti, arrivando al secondo posto in molti di essi. Il 3 giugno era seconda nella classifica Apple Music Daily Top 100 Global, un risultato incredibile.

