Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Stranger Things 4: La spiegazione del finale e la vera identità di Vecna

Il volume 1 della stagione 4 di Stranger Things è disponibile da questa mattina su Netflix, e in questo articolo parleremo della vera identità di Vecna e del finale che ci dà appuntamento al 1 luglio, con gli ultimi due episodi. Ovviamente, se non avete ancora finito di vedere i nuovi episodi, non proseguite nella lettura.

Durante il Capitolo 7, intitolato Il Massacro al laboratorio di Hawkins, ci vengono svelate molte delle risposte ai quesiti di stagione, di seguito cercheremo di dare una spiegazione lineare a ognuno di questi.

I poteri di Vecna

Mentre aggiornano Erica sulla sparizione nel lago di Steve, Nancy, Eddie e Robin, la sorella di Lucas si domanda come mai i Russi hanno aperto un portale in fondo al lago. Lucas le risponde che non sono stati i Russi ma Vecna, e Dustin ha un’illuminazione: il portale del lago è solo uno dei tre aperti dalla nuova minaccia. Vecna infatti apre un portale per il sottosopra ogni volta che uccide una vittima. Nel sottosopra intanto, Nancy e gli altri scoprono che quel mondo è cristallizzato nel passato, dopo che la ragazza trova il suo diario fermo a quando stava ancora con Steve. Ricordando come Will comunicava con Joyce, i ragazzi usano le luci per attirare l’attenzione di Dustin, Lucas e Erica.

I due gruppi si aggiornano sulle recenti scoperte e i ragazzi nel sottosopra prendono le bici per raggiungere la roulotte di Eddie, luogo del primo omicidio di Vecna. Dopo aver recuperato Max e arrivati alla roulotte in entrambi i mondi, la teoria risulta esatta, e i ragazzi iniziano a passare nel mondo reale: Robin e Eddie ce la fanno, ma quando tocca a Nancy, quest’ultima va in trance e viene trasportata alla villa dei Creel (sempre nel sottosopra). Steve cerca di risvegliarla, ma ormai è troppo tardi: Nancy è la prossima vittima della maledizione di Vecna.

Chi è Vecna? Dalla parte di Nancy

Nancy si risveglia in una piscina vuota, il posto in cui Barb è morta nella prima stagione. Nancy raggiunge Vecna, che inizia a svelarle il suo passato. Si tratta del primogenito di Victor Creel che ha scoperto di avere dei poteri sovrannaturali. Sebbene tutti pensavano avesse qualche disturbo, una volta trasferitosi a Hawkins il ragazzo ha deciso di abbracciare il suo essere, per ristabilire l’ordine sulla terra. Ordine messo in pericolo dagli esseri umani, da cui si sentiva stritolato e oppresso. Peter scopre di poter usare i propri poteri per piegare le regole al suo volere. La madre aveva capito che c’era qualcosa in lui che non andava, Peter decide quindi di mettere fine a tutto: cominciando proprio dalla madre e dalla sorella. Scopriamo che Vecna uccide le sue vittime con i poteri cinetici dopo avergli fatto vedere i propri incubi. Peter non sapeva però che i suoi poteri avevano ancora un limite, e sviene prima di uccidere il padre, che si libera dalla visione. A Victor viene fatto credere che il figlio sia morto dopo un breve coma, mentre viene arrestato per l’omicidio della madre e della sorella. Peter invece si risveglia nel Laboratorio di Hawkins, al cospetto del Dottor Brenner. Lo scienziato voleva controllarlo e creare bambini simili a lui, il progetto che ha dato vita anche a Undici.

Chi è Vecna? Il Massacro al laboratorio di Hawkins

All’interno di Nina, Undici sta liberando Peter Billard dal chip di rintracciamento. Una volta libero, il ragazzo porta via Undici, ma i due vengono fermati dalle guardie del laboratorio. Peter però svela di avere dei poteri cinetici simili a quelli della ragazza, e uccide tutte le guardie in pochi istanti. Dopo averle rivelato che è lui 001, le chiede di aspettarlo in uno stanzino, e si allontana. Quando Undici esce dal rifugio, scopre che tutti i presenti al laboratorio sono stati uccisi da Peter, quindi non è mai stata lei l’assassina vista nei primi otto minuti del primo episodio di questa Stagione 4. La ragazza raggiunge Uno, che le chiede di unirsi a lui, Undici rifiuta e i due cominciano a combattere. Dopo un’iniziale affaticamento, Undici riesce ad avere la meglio, scagliando Uno contro il muro e facendolo sgretolare. Nel corpo di Uno si apre un portale verso il Sottosopra e, se dal punto di vista del nostro mondo il ragazzo viene distrutto, scopriamo che invece è stato scagliato all’interno dell’altro mondo, dove si è man mano trasformato nel terribile Vecna. Il mostro esige vendetta, e l’episodio culmina con la rivelazione del tatuaggio 001 sul braccio sinistro.

