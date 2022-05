Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Ildelladiarriverà l’1 luglio e i fan possono ora vedere il primo

Al termine dei titoli di coda del settimo episodio, andando oltre i credits riguardanti il doppiaggio, appare infatti il video di 30 secondi.

Il filmato, già condiviso online, è un breve montaggio in cui si sente la voce di Vecna che si rivolge a Undici dichiarando che “è finita, è stato liberato e non può essere fermato”.

Nel video si alternano immagini del laboratorio, di Hopper in Russia che compie delle inquietanti scoperte, di chi è a Hawkins e ai giovani che erano in California.

Stranger Things 4 | Volume 2 | Teaser pic.twitter.com/zgHnbT3WRE — Stranger Inform BR (@strangerinform_) May 27, 2022

La quarta stagione di Stranger Things è disponibile da oggi su Netflix con la prima parte e l’1 luglio con la seconda.

Fonte: ComicBook