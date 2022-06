In attesa del Volume 2 della stagione 4 di Stranger Things, i fan possono scoprire nuovi dettagli riguardanti la realizzazione delle puntate disponibili dal 27 maggio su Netflix, come la trasformazione in Vecna.

Se non avete ancora visto tutti i sette episodi, non proseguite con la lettura! Il video contiene spoiler!

A interpretare Vecna è infatti Jamie Campbell Bower e nella settima puntata della quarta stagione si scopre che la creatura è in realtà il figlio di Victor Creel. Dopo aver ucciso la madre e la sorella, il ragazzino era stato affidato al Dottor Brenner che lo ha usato per alcuni esperimenti che hanno portato anche al coinvolgimento di altri ragazzini, tra cui Undici che lo ha trasformato nella creatura che vive nel Sottosopra dopo il massacro di Hawkins.

L’attore si è calato totalmente nel ruolo del villain e ha dovuto sottoporsi a lunghe sedute di trucco, immortalate nel video, per trasformarsi in Vecna prima di arrivare sul set.

Jamie, in un’intervista, ha svelato che i truccatori lavoravano anche sette ore prima di completare il proprio lavoro e togliersi ogni protesi e ritornare se stesso richiedeva un’altra ora.

Ecco il video:

Gli sceneggiatori della serie hanno inoltre svelato i trucci degli scenografi per creare il Sottosopra, tra cui l’uso di corde, materiali per imballaggio ed elementi in resina.

To create the Upside Down our art department used:

63,432 lbs of urethane resins

272,500’ of rope

18,300 pool noodles

78,000 sq ft of bubble wrap pic.twitter.com/DfQLdwnIfJ — stranger writers (@strangerwriters) June 14, 2022

Che ne pensate del video che mostra la trasformazione di Jamie Campbell Bower in Vecna? Lasciate un commento!

Fonte: Instagram