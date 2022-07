La stagione 4 di Stranger things ha risposto a molte domande, ma ne ha posta una gigantesca: perché il Sottosopra è bloccato al 6 novembre 1983?

Come scoperto da Nancy nell’episodio 7, il tempo si è fermato nel giorno in cui Will è scomparso nella prima stagione e negli episodi successivi non ne è stato svelato il motivo.

In una recente intervista con Deadline, i fratelli Duffer hanno confermato che il mistero verrà risolto nella prossima stagione, Ross Duffer ha detto:

Volevamo davvero dare al pubblico molte delle grandi risposte sul Sottosopra, ma ci sono ancora delle domande che rimangono in sospeso. La cosa più importante è che abbiamo impostato nel finale del volume 1 il modo in cui il Sottosopra è bloccato nel tempo il giorno della scomparsa di Will. È qualcosa a cui non abbiamo risposto nel volume 2, e questo è davvero il punto chiave della trama , la domanda chiave che guiderà la nostra ultima stagione mentre cerchiamo di concludere questa storia e fornire il resto delle risposte.

Matt Duffer ha aggiunto:

Sapevamo che sarebbe stata la penultima stagione e quindi siamo stati in grado di fare molte cose che non eravamo stati in grado di fare prima. Abbiamo sempre voluto che il Sottosopra invadesse Hawkins in modo più massiccio. Lo abbiamo accennato un po’ nella seconda stagione, ma vogliamo un’invasione del Sottosopra in piena regola, ed è già qualcosa che non puoi più annullare.

L’intera quarta stagione di Stranger Things è già disponibile su Netflix.

