Matt Duffer, intervistato da TVLine, ha spiegato che non è ancora stato deciso quando inizieranno le riprese della serie:

Non sono certo che siamo pronti a dire una data di inizio per il lavoro sul set. Ma abbiamo già pianificato molte cose.

I creatori di Stranger Things, tuttavia, hanno ammesso che sono pronti a compiere varie modifiche se sarà necessario:

Ogni volta che giriamo una stagione impariamo molto. Abbiamo imparato tanto semplicemente lavorando con i nostri nuovi attori e quelli che hanno lavorato a lungo nel corso dell’anno per realizzare la quarta stagione, quindi sono certo che cambierà un po’ rispetto a quanto ideato.

Sono certo che faremo un salto in avanti dal punto di vista temporale. Idealmente avremmo girato una dopo l’altra senza interruzioni la quarta e la quinta stagione, ma non c’era modo di farlo. Quindi avremo tutte queste conversazioni con i nostri autori quando inizieremo il lavoro. Che ci crediate oppure no, stiamo ancora lavorando alla quarta stagione. Stiamo cercando di concludere gli ultimi due episodi. Sono imponenti.