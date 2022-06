A luglio arriverà sugli schermi di Netflix il Volume 2 di Stranger Things 4, ma il produttore e regista Shawn Levy ha recentemente parlato della stagione 5, spiegando in che modo ci si sta avvicinando all’ultimo capitolo della storia e al finale.

Il filmmaker, intervistato da The Hollywood Reporter, ha dichiarato:

Vi dirò semplicemente che stiamo lavorando duramente al Volume 2. C’è così tanto di scritto e la lunghezza degli episodi, in particolare per quanto riguarda la durata nel nono episodio. Avendo visto entrambe le puntate, posso dire che sono emozionanti e al tempo stesso cinematografiche. Sono decisamente un regalo per gli occhi, ma ti colpiscono dritto al cuore.

Levy ha quindi spiegato parlando della quinta stagione:

Io e i fratelli Duffer parliamo molto di come concludere la serie. Abbiamo cercato di atterrare nel migliore dei modi con i cinque minuti finali di ogni episodio e, sicuramente, abbiamo provato a farlo con la fine di ogni stagione. Quindi concludere la prossima stagione ci porta a concentrarci su una chiusura forte della serie.

Il regista ha anticipato:

Abbiamo delle idee fenomenali per la quinta stagione e non vogliamo rimanere in scena superando il momento in cui visualizziamo in modo chiaro e sicuro il nostro percorso. La stagione cinque sarà senza alcun dubbio epica.

Shawn ha ammesso che girare le ultime puntate sarà emozionante:

Sarà agrodolce per noi girarle e lo stesso per gli spettatori quando la guarderanno. Ma speriamo sia inoltre profondamente soddisfacente perché sappiamo tutti, essendo fan di molti altri show, che ci sono pochi sentimenti così miserabili come un finale non soddisfacente, e non c’è nessuna possibilità che daremo ai nostri fan pieni di passione e leali qualcosa al di sotto di una chiusura profondamente soddisfacente nel capitolo finale.

La quarta stagione di Stranger Things è disponibile su Netflix con la prima parte e l’1 luglio con la seconda.

Che ne pensate delle dichiarazioni di Shawn Levy sul finale della stagione 5 di Stranger Things? Lasciate un commento!

Fonte: The Hollywood Reporter