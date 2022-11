Stranger Things 5: verranno utilizzate alcune idee della stagione 2

La stagione 5 di Stranger Things utilizzerà alcune delle idee accantonate per la stagione 2.

Ross Duffer ha spiegato che ai tempi della stagione 2 avevano un sacco di idee che purtroppo non furono inserite in sceneggiatura. Alcune di queste idee inutilizzate troveranno spazio nella stagione 5:

Il successo della prima stagione ci ha spaventato, e poi sapevamo che dovevamo costruire questo mondo più grande, che sarebbe andato avanti. Ciò significava che la preparazione per la seconda stagione includeva riempire una lavagna con ogni idea che la stanza degli sceneggiatori potesse immaginare. Ma era davvero troppo, erano cinque volte più di quelle di cui avevamo bisogno, o anche dieci volte di più. Per la quinta stagione, stiamo attingendo da molte di quelle grandi idee per la seconda stagione… Molte delle nostre grandi cose finali sono state prese da cose che pensavamo sarebbero state nella seconda stagione.