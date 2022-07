Stranger Things: cosa c’è sul quadro di Will?

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Il Volume 2 della stagione 4 di Stranger Things è disponibile da questa mattina su Netflix, e rivela anche cosa c’è sul quadro di Will. Ovviamente non proseguite nella lettura se non volete spoiler e se non avete ancora visto l’episodio.

Mentre sono in viaggio per raggiungere il progetto Nina e Undici, Mike confessa a Will di non sentirsi all’altezza della ragazza. Will allora decide di mostrargli il quadro, la tela che si sta portando nello zaino da quando sono scappati dall’esercito. Si tratta di una commissione che sostiene gli sia stata affidata proprio da Undici, e rappresenta il gruppo di amici (Compresi Dustin e Lucas) che affrontano un drago a tre teste. A guidare il gruppo un cavaliere con il volto di Mike, e con un cuore sullo scudo, a indicare che Undici è innamorata di Mike e pensa che sia tutto il suo mondo.

Dopo un toccante discorso che è trasferibile anche sullo stesso Will, il ragazzo si gira verso il finestrino e scoppia in lacrime. Mentre Mike capisce che il suo rapporto con Undici è importante e che deve dimostralo.

L’intera quarta stagione di Stranger Things è disponibile su Netflix.

Cosa ne pensate del quadro di Will visto nel Volume 2 della stagione 4 di Stranger Things? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.