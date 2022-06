Nel Volume 1 della stagione 4 di Stranger Things, vengono svelati ulteriori dettagli sul passato di Hopper e sulla malattia di Sarah, sua figlia.

In una recente intervista con The Wrap, David Harbour ha discusso di come il monologo della quarta stagione di Hopper lo renda indirettamente responsabile della morte di sua figlia. Secondo l’attore, spiegare ulteriormente l’immenso senso di colpa di Hopper era sempre stato scritto, fin dalla prima stagione.

È qualcosa di cui io e i Duffer avevamo discusso dal primo giorno del pilot: che succede con il cancro di Sarah? Perché sono sempre stato interessato a questa idea alla “Memento” di un uomo che insegue se stesso, come l’ultima nemesi. Adoro quell’idea. Continuavo a chiedere: “Perché si sente così in colpa per la morte di Sarah? È il cancro, niente sotto il suo controllo.” E poi: “Bene, rendiamolo una cosa tangibile. Rendiamolo fisicamente tossico e velenoso e in realtà responsabile della sua morte”.

Abbiamo questo retroscena sparso per la serie, ma non ero sicuro che avremmo mai avuto la possibilità di interpretarlo. Era solo una di queste cose a cui sapevamo di poter rendere piccoli omaggi in vari modi con l’emozione, ma non era qualcosa che avrei mai pensato di dire davvero. Poi abbiamo avuto questa opportunità ed è stato davvero emozionante leggerlo dopo averlo scritto. È stato bellissimo e la cosa grandiosa di questa stagione è che Hopper parla a malapena nei primi quattro episodi. Fondamentalmente è lui che si rompe le caviglie, cerca di liberarsi dalle catene, e poi mangia burro di arachidi e si rannicchia a letto o fa flessioni in una cella. Non dice niente. Poi torna, ed è al suo punto più basso, e si scatena. È quasi come una marea di tutto ciò che si è tenuto dentro. Mi piace la casualità. C’era qualcosa che non aveva senso che lo stesse dicendo in quel momento, e c’era qualcosa di piuttosto emancipante, hai fatto questa cosa, sei uscito e poi sei tornato al punto di partenza. Era come se stessi portando con te questo peso, e dovessi solo strapparlo via e lasciarlo cadere dove capita. Riguardava il fatto che finalmente era al suo punto più basso e doveva svelare il suo oscuro segreto. Quasi come un peso, doveva semplicemente liberarsene.