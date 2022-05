si concluderà con la stagione 5, ma i fratelli Duffer stanno già pensando ad altri progetti tra cui un potenziale

In una nuova intervista rilasciata a Variety, i creatori della serie hanno spiegato:

Abbiamo un’idea per uno spinoff che ci entusiasma moltissimo… Ma non abbiamo parlato con nessuno dell’idea, e nemmeno scritto nulla.

I Duffer hanno proseguito dichiarando:

Pensiamo che tutti, compresa Netflix, saranno sorpresi quando sentiranno il concetto perché è davvero, davvero diverso. Ma in qualche modo Finn Wolfhard – che è un ragazzo follemente intelligente – ha indovinato di cosa si tratta. Ma a parte Finn, nessun altro sa qualcosa!

In precedenza i due sceneggiatori avevano dichiarato che un potenziale spinoff o una continuazione di Stranger Things dovrebbe realmente entusiasmarli prima di proporlo e valutare in modo concreto l’ipotesi di realizzarlo.

Non resta quindi che attendere per scoprire se lo spinoff di cui solo Wolfhard è a conoscenza verrà realizzato.

Che ne pensate? Che spinoff di Stranger Things sperate venga realizzato?

La quarta stagione di Stranger Things debutterà su Netflix il 27 maggio con la prima parte e l’1 luglio con la seconda.

Fonte: Variety