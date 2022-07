Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Il Volume 2 della stagione 4 di Stranger Things è disponibile da ieri su Netflix, e contiene anche un teaser a Il Talismano, il nuovo progetto dei fratelli Duffer. Ovviamente non proseguite nella lettura se non volete spoiler e se non avete ancora visto l’episodio.

Due giorni dopo la sconfitta di Vecna, Lucas è in ospedale al capezzale di Max, e le sta leggendo un libro. Quel libro non è altro che Il Talismano di Stephen King, il prossimo progetto dei fratelli Duffer in arrivo su Netflix.

La trama di Il Talismano vede un ragazzo di 12 anni di nome Jack Sawyer che parte per un viaggio epico per salvare la vita della madre morente. Il Talismano è un artefatto straordinario che può non solo guarire sua madre ma, come scoprirà Jack, salvare il mondo. Il viaggio del ragazzo lo condurrà a spostarsi tra due mondi, il nostro e un mondo fantasy parallelo chiamato I territori.

Stephen King e Peter Straub hanno pubblicato il libro nel 1984 e nel 2001 è uscito il sequel, La casa nel buio.

L’intera quarta stagione di Stranger Things è disponibile su Netflix.

