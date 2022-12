Stranger Things: Sadie Sink confessa di aver mentito durante i provini della serie tv

Sadie Sink ha confessato di aver mentito in uno dei provini per la parte di Max in Stranger Things.

Durante una recente apparizione al Jimmy Kimmel Live per promuovere The Whale, Sink ha svelato di aver detto ai The Duffer Brothers dii saper andare in rollerblade, cosa che invece era falsa:

Hanno mandato uno skateboard a casa mia il giorno dopo, e ho dovuto imparare ad andarci. Non avevo idea di come farlo, e non mi piaceva davvero perché il primo giorno sono caduta e questo ha rovinato tutta l’esperienza. Ho detto che sapevo andare con i rollerblade, ma era una bugia, e le due cose non vanno di pari passo, quindi non so perché ho pensato che avrebbe potuto funzionare.

Le prime quattro stagioni di Stranger Things sono disponibili su Netflix. Le riprese della stagione 5 si terranno invece il prossimo anno.

