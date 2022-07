Stranger Things: svelato il piano di Vecna

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Il Volume 2 della stagione 4 di Stranger Things è disponibile da questa mattina su Netflix, e rivela anche il piano di Vecna. Ovviamente non proseguite nella lettura se non volete spoiler e se non avete ancora visto l’episodio.

Durante il suo confronto con Undici, Henry/Vecna/Uno aggiunge un altro pezzo al proprio passato e al proprio piano. Ringraziando la ragazza per averlo mandato nel sottosopra, Vecna racconta di essere diventato un esploratore, e di essersi perso tra le meraviglie di quel mondo, fin quando non ha incontrato qualcosa di molto potente, un’enorme ombra (il Mindflyer) a cui si è unito.

Procede poi a raccontare come i tentativi di Undici e Papa di ritrovarlo lo hanno aiutato a tornare a Hawkins e attuare il suo piano. Uccidendo quattro vittime, potrà aprire una connessione tra il mondo reale e il sottosopra (cosa che poi avviene). Vecna viene si sconfitto da Undici, Nancy, Steve e Robin al termine dello scontro, ma riesce a scappare.

L’intera quarta stagione di Stranger Things è disponibile su Netflix.

