Stranger Things: svelata la tracklist completa della colonna sonora della stagione 4

Con l’arrivo del Volume 2 della stagione 4 di Stranger Things è stata svelata la tracklist completa della colonna sonora degli otto episodi.

Legacy Recordings ha infatti messo in vendita, in formato fisico e digitale, l’album che contiene sei canzoni in più tra cui la versione estesa del remix di Bryce Miller e Alloy Tracks del brano Separate Ways (Worlds Apart) dei Journey, con la collaborazione con Steve Perry.

L’artista ha dichiarato:

Sono rimasto stupito da quanto fosse fantastica. Ho scoperto che Bryce Miller e Troy MacCubbin l’avevano creata e ho detto quanto l’amassi. Una settimana dopo ho avuto un’idea per una versione estesa, quindi ho chiamato Bryce e abbiamo assemblato il nostro remix esteso. Essendo un enorme fan della serie, avere la mia musica nella colonna sonora mi ha reso davvero felice! Amo entrambe queste versioni remix quanto l’originale realizzato per l’album Frontiers dei Journey.

La colonna sonora è prodotta dai creatori della serie, i fratelli Duffer e da Norra Felder, e sarà disponibile dal 9 settembre in formato CD e cassetta, mentre la versione in vinile sarà acquistabile dal 4 novembre.

Ecco la tracklist della colonna sonora della stagione 4 di Stranger Things:

“Separate Ways (Worlds Apart)” (Bryce Miller/Alloy Tracks Remix) – Journey with Steve Perry “California Dreamin'” – The Beach Boys “Psycho Killer” – Talking Heads “Running Up That Hill (A Deal with God)” – Kate Bush “You Spin Me Round (Like a Record)” – Dead or Alive “Chica Mejicanita” – Mae Arnette “Play With Me” – Extreme “Detroit Rock City (Single Version)” – KISS “I Was a Teenage Werewolf” – The Cramps “Pass the Dutchie” – Musical Youth “Wipe Out” – The Surfaris “Object of My Desire (Single Version)” – Starpoint “Rock Me Amadeus (The Gold Mix)” – Falco “Travelin’ Man” – Ricky Nelson “Tarzan Boy” – Baltimora “Dream a Little Dream of Me” – Ella Fitzgerald & Louis Armstrong “Rock and Roll, Hoochie Koo” (Single Version) – Rick Derringer “Fire and Rain” – James Taylor “Spellbound” – Siouxsie and the Banshees “Master of Puppets” – Metallica “When It’s Cold I’d Like To Die (featuring Mimi Goese)” – Moby “Separate Ways (Worlds Apart)” (Steve Perry & Bryce Miller Extended Remix) – Journey with Steve Perry

L’intera quarta stagione di Stranger Things è disponibile su Netflix.

