Stranger Things: tutte le morti del Volume 2

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Il Volume 2 della stagione 4 di Stranger Things è disponibile da questa mattina su Netflix e, purtroppo, porta con se anche alcuni morti.

Ovviamente non proseguite nella lettura se non volete spoiler e se non avete ancora visto l’episodio.

Il primo a lasciarci, nell’episodio 8, è il Dottor Brenner alias Papa (oltretutto dà anche il titolo alla puntata). Non prima di essersi fatto odiare nuovamente costringendo Undici a non abbandonare la struttura e ammanettando Owens. Con l’arrivo dell’esercito però, Brenner capisce di aver sbagliato, e cerca di portare via Undici. Purtroppo viene colpito dai soldati su un elicottero e cade a terra morente. Dopo che Undi si è sbarazzata dei nemici, Brenner la libera dal collare inibitore e muore nei minuti finali dell’episodio.

Ma è ovviamente l’episodio 9 ad avere più morti sconvolgenti per questo Volume 2.

Dopo aver eseguito una perfetta Master of Puppets per attirare i demopipistrelli, Dustin e Eddie decidono di tornare nel mondo reale. Inseguiti dalle creature, Eddie non fugge, e rimane ad affrontarle. Come un vero eroe, tiene occupato tutto lo stormo, subendo colpi su colpi. Dustin cerca di raggiungerlo, ma non fa in tempo, e il suo amico gli muore tra le braccia, da vero eroe e non da assassino come creduto da tutti.

Undici sta venendo sconfitta da Vecna, che la blocca alla porta delle rovine della villa dei Creel, mentre procede a uccidere Max. Grazie al discorso di Mike, Undici riesce a liberarsi, ma per Max sembra essere troppo tardi. Come risultato della rissa tra Jason e Lucas infatti, il capo della squadra di basket ha distrutto il walkman, impedendo a Lucas di salvare Max. Max prima dice di essere cieca, poi muore tra le braccia di Lucas, mentre dall’altra dimensione Undici assiste al tutto in lacrime.

La morte di Max però attua il piano di Vecna, e un terremoto di magnitudo 7.4 squarcia Hawkins aprendo il collegamento con il sottosopra. Jason, ancora senza sensi, cade nella frattura creata nella villa (probabilmente morendo). Undici prova a far ripartire il cuore di Max e apparentemente ci riesce. Due giorni dopo, scopriamo che la ragazza è in coma, dopo essere morta clinicamente per circa un minuto (abbastanza per scatenare il terremoto). Quando Undici cerca di connettersi alla sua mente però, non trova nessuno.

