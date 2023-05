Nick Mohammed è tornato a parlare delle riprese della stagione 3 di Ted Lasso, al momento in onda su Apple TV+.

In questa stagione Nate è da solo, dopo aver abbandonato il Richmond. Mohammed ha parlato della solitudine sul set, e di come gli sia mancato girare con Sudeikis:

È da solo nel deserto in questo momento, vero? Purtroppo, ha scelto di lasciare il Richmond in quel modo, ed è assolutamente fuori di testa, è un pesce fuori d’acqua. Da un punto di vista pratico, alcune di quelle cose sono state piuttosto solitarie da filmare, perché ovviamente non sto girando con la banda. Cerchiamo di usare la maggior parte di quella sensazione di solitudine e abbandono e di incanalarla in Nate, perché è proprio quello che sta provando.