Ted Lasso è la serie originale creata per una piattaforma di streaming più vista nel 2023 negli Stati Uniti.

Lo show con Jason Sudeikis, secondo i dati raccolti da Nielsen, è riuscito a raggiungere la vetta con ben 16,9 miliardi di minuti visti, grazie ai 24 episodi, nonostante Apple TV+ non sia leader del mercato.

Al secondo posto si è posizionata The Night Agent, con oltre 2,5 miliardi in meno di minuti visti.

Brian Fuhrer, SVP della Product Strategy di Nielsen, ha commentato i risultati di Ted Lasso spiegando:

Si è trattato di persone che ritornano, non necessariamente guardandola a lungo.

La durata degli episodi, arrivata anche a 76 minuti nel caso del finale della terza stagione, ha contribuito inoltre a far crescere i dati.

La classifica delle serie più viste nel 2023 in streaming che comprende anche i titoli trasmessi dai network e dalle tv via cavo, prima di approdare nei cataloghi delle piattaforme, vede invece il dominio di Suits, con 57,7 miliardi di minuti visti e 12 settimane al primo posto degli show più visti secondo i rilevamenti Nielsen.

NCIS e Grey’s Anatomy hanno poi ottenuto 39,4 e 38,6 miliardi di minuti visti.

A contribuire a questi significativi dati è il numero di puntate e la loro durata. Suits, ad esempio, è arrivata su Netflix con otto stagioni composta da epiusodi della durata di 40 minuti.

Nella Top 10 ci sono inoltre show cult come Friends, Una mamma per amica, The Big Bang Theory e Supernatural.

Netflix, negli Stati Uniti, continua inoltre ad avere il dominio con sette posti nella Top 10 delle serie originali più viste e numerosi titoli nelle classifiche, avendo sfruttato nel migliore dei modi anche l’accordo stretto con HBO che ha portato nel proprio catalogo progetti come Insecure, Ballers, The Pacific e Band of Brothers.

Che ne pensate? Siete felici che Ted Lasso sia la serie originale più vista in streaming nel 2023?

Fonte: Deadline

