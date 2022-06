ha confermato di aver rifiutato la possibilità di apparire nel film didopo che le era stato offerto un salario di molto inferiore rispetto a quello degli altri protagonisti. L’attrice ha rivelato che la cifra era persino inferiore alla metà ricevuta dagli altri protagonisti.

L’attrice, interprete di Kira nella serie, ha inoltre dichiarato a The Cut che non sa chi ha condiviso l’indiscrezione sul motivo per cui ha rifiutato di apparire nel progetto, sostenendo inoltre che apprezza gli artisti che sono più trasparenti su queste situazioni perché si rendono conto che siamo tutti importanti.

Arden ha dichiarato:

Potrei probabilmente pensare a oltre dieci attori asiatici-americani che conosco e che sono stati pagati molto meno rispetto ai loro colleghi. Alle volte non hai una scelta per dire ‘no’. Alle volte semplicemente ne hai bisogno. Hai le bollette da pagare… Non stavo dicendo ‘no’ necessariamente per me o perché ero arrabbiato. Stavo dicendo ‘no’ perché spero che ci sarà maggior uguaglianza in futuro.

Cho aveva debuttato nella terza stagione della serie con la parte di Kira Yukimura, diventando poi una presenza regolare nella quarta e nella quinta.

L’attrice non è però tornata nella sesta:

Quando mi hanno detto che non sarei tornata nella serie ero in uno stato di shock, Non potevo crederci. Non c’era spazio per Kira.

Nelle nuove puntate, tuttavia, erano stati introdotti nuovi personaggi.

Nel film reunion realizzato per Paramount+ appariranno invece Tyler Posey, Crystal Reed, Tyler Hoechlin, Holland Roden, Colton Haynes, Shelley Hennig, Dylan Sprayberry, JR Bourne, Linden Ashby, Melissa Ponzio, Ian Bohen, Ryan Kelley e Khylin Rhambo.

