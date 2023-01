Teen Wolf: Il Film, Jeff Davis spiega e giustifica il finale

Negli Stati Uniti ha debuttato su Paramount+ Teen Wolf: Il Film e Jeff Davis ha ora spiegato e commentato il finale del progetto, ideato come sequel della serie.

Non proseguite, ovviamente, con la lettura se non volete anticipazioni!

Nell’epilogo, che ha suscitato l’indignazione di molti fan, si assiste infatti alla morte di Derek Hale. Il personaggio di Tyler Hoechlin si sacrifica durante la battaglia finale contro il Nogitsune, tenendo impegnata la creatura abbastanza a lungo per permettere a Parrish di ucciderla.

Davis, intervistato da TVLine, ha spiegato la scelta compiuta dal lungometraggio di cui è co-autore:

Hoechlin, secondo Jeff, ha sostenuto totalmente la decisione degli sceneggiatori:

Non l’avrei fatta senza la benedizione di Tyler. L’ho chiamato un giorno e ho detto: ‘Ehi, cosa accadrebbe se facessimo un grande epilogo per Derek, un finale all’insegna del sacrificio ed eroico? Saresti d’accordo?’. E lui ha detto: ‘Sì, parliamone’. Era davvero coinvolto, quindi non è stata solo la mia scelta, era in parte anche sua. Incolpate anche lui!