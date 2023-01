Continuano i lavori su Star Wars: The Acolyte e, secondo Bespin Bulletin (via SFFGazette.com), la produzione si sta svolgendo ad Arborfield Green, nel Berkshire. Si tratta di una zona vicina alla base dello show nel Regno Unito, gli Shinfield Studios, e anche se non è ancora stata avvistata sul set, potremmo finalmente avere qualche notizia sul misterioso personaggio di Dafne Keen.

L’attrice, che molti di voi probabilmente ricorderanno per aver interpretato Laura/X-23 in Logan del 2017, da allora ha recitato in Queste Oscure Materie della HBO.

Anche se non sappiamo quale ruolo avrà in una storia che, secondo quanto riferito, vede i Sith iniziare la loro infiltrazione nell’Ordine Jedi, il suo personaggio potrebbe avere un nome: Jecki.

Anche se potrebbe trattarsi di un nome in codice, questa informazione arriva direttamente dell’agenzia della Keen.

The Acolyte sarà ambientato 100 anni prima de La Minaccia Fantasma, verso la fine dell’era dell’Alta Repubblica. La serie sarà incentrata principalmente sull’esplorazione di come “il Lato Oscuro della Forza riuscì a infiltrarsi nella Repubblica proprio all’apice dello splendore dei Jedi”, e risponderà alla domanda: “Come si è arrivati al punto in cui un Signore dei Sith è stato in grado di infiltrarsi nel Senato senza che nessun Jedi se ne accorgesse? Cosa è andato storto, quali scenari hanno condotto a tutto questo?”.

