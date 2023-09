Attenzione: l'articolo contiene spoiler

L’ultimo episodio della stagione 2 di The Afterparty è disponibile su Apple TV+ ed è pieno di guest star. Ovviamente non proseguite nella lettura se volete evitare spoiler.

Il finale della stagione 2 di The Afterparty compie un salto temporale in avanti di un anno, quando Aniq e zoe vanno a trovare Danner sul set del suo primo film. La pellicola è ispirata agli eventi della prima stagione e può contare sulla presenza di ben cinque attori molto conosciuti: il ruolo di Xavier (Dave Franco) è interpretato da Daniel Radcliffe, quello di Danner da Keke Palmer, Zoe è Gemma Chan e Yasper (Ben Schwartz) è Elijah Wood.

Infine, a interpretare Aniq è Jaleel White, il Steve Urkel di Otto sotto un Tetto, a cui Aniq è stato paragonato più volte. Nei minuti finali, si scopre che la stessa Danner ha una storia con Jaleel White.

La stagione affronterà un nuovo crimine, questa volta che si svolgerà durante un matrimonio, e riporterà in scena il detective Danner interpretato da Tiffany Haddish, oltre che due dei protagonisti della prima serie, Sam Richardson e Zoë Chao, nuovamente nei panni di Aniq e Zoe.

I nuovi attori coinvolti saranno Zach Woods (Silicon Valley, The Office) sarà Edgar, Elizabeth Perkins (Sharp Objects, Weeds) interpreterà Isabel, Poppy Liu (Hacks, Better Call Saul) sarà Grace, Paul Walter Hauser (Black Bird, Cruella) come Travis, Anna Konkle (Pen15) nei panni di Hannah, Jack Whitehall (Jungle Cruise, Clifford the Big Red Dog) come Sebastian e Vivian Wu (Away, Dead Pigs) come Vivian.

A scrivere e dirigere la serie troveremo nuovamente Christopher Miller, mentre Phil Lord sarà produttore esecutivo. Tra gli interpreti spazio anche a Ben Schwartz, Ike Barinholtz, Ilana Glazer, Dave Franco, Genevieve Angelson, Tiya Sircar, Jamie Demetriou e Kelvin Yu

Le due stagioni di The Afterparty sono disponibili su Apple TV+.

