Michelle Ang che in The Bad Batch doppia Omega, ha parlato del finale della serie di Star Wars, raccontando anche i suoi momenti preferiti.

Parlando con Comic Book, l’attrice ha detto che sarà un finale dolce amaro:

È stato davvero agrodolce. Sono grata per ogni passo di questo viaggio: nulla è mai stato dato per scontato, almeno dalla mia esperienza. Speravo che ci fosse un potenziale per una trama che continuasse a lungo, ma sento anche che i nostri creatori hanno reso un bellissimo servizio a questi personaggi, e questo è un buon punto per finirlo. Senza rivelare troppi spoiler, penso che le persone che hanno seguito i film capiranno che è una fine soddisfacente. Ma sì, avrei potuto continuare, avrei potuto fare di più.

Durante l’intervista, l’attrice ha anche svelato il momento che preferisce:

È una domanda davvero difficile. Non sono molto brava a ricordare battute del genere, ma in qualsiasi momento Omega ricorda a tutti che i cloni sono nostri fratelli, come questa sorta di cameratismo epico che si estende oltre le persone che lei non ha mai conosciuto. Non ci siamo nemmeno ancora incontrati, questa sensazione di assoluta connessione con le persone e questo desiderio di proteggerle e prenderci cura di loro… Quel tipo di intenzione sembra così importante ed epica e rappresenta così tanto ciò che è Omega.

Nella versione originale, Star Wars: The Bad Batch vanta un cast di voci di talento, tra cui Dee Bradley Baker (American Dad!), Michelle Ang (Fear the Walking Dead: Flight 462), Keisha Castle-Hughes (La ragazza delle balene), Jimmi Simpson (Westworld), Noshir Dalal (Lui è Pony) e Wanda Sykes (The Upshaws).

I produttori esecutivi di Star Wars: The Bad Batch sono Dave Filoni (Ahsoka, The Mandalorian), Athena Portillo (Star Wars: The Clone Wars, Star Wars Rebels), Brad Rau (Star Wars Rebels, Star Wars Resistance), Jennifer Corbett (Star Wars Resistance, NCIS) e Carrie Beck (Ahsoka, The Mandalorian), con Josh Rimes (Star Wars Resistance, Star Wars: Visions) nel ruolo di co-executive producer e Alex Spotswood (Star Wars: The Clone Wars, Star Wars Rebels) in quello di senior producer. Rau è anche supervising director con Corbett come capo sceneggiatore.

Titoli episodi e data di uscita

21 febbraio: Episodio 301 “Reclusi”, Episodio 302 “Strade sconosciute”, Episodio 303 “Le tenebre di Tantiss”

28 febbraio: Episodio 304 “Un’insolita tattica”

6 marzo: Episodio 305 “Il ritorno”

13 marzo: Episodio 306 “Infiltrati” & Episodio 307 “Estrazione”

20 marzo: Episodio 308 “Territorio ostile”

27 marzo: Episodio 309 “La messaggera”

3 aprile: Episode 310 “Crisi d’identità” & Episodio 311 “Punto di non ritorno”

10 aprile: Episode 312 “Juggernaut”

17 aprile: Episode 313 “Nella breccia”

24 aprile: Episode 314 “Attacco lampo”

1° maggio: Episodio 315 “È arrivata la cavalleria” (finale)

Fonte: Comic Book

