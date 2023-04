Bob Odenkirk, star di Better Call Saul, apparirà nella stagione 2 di The Bear.

Per ora non sono stati svelati i dettagli del personaggio che ha interpretato, tuttavia le fonti di Variety sostengono che l’attore sia una guest star nei nuovi episodi, non essendo quindi una presenza regolare nel secondo capitolo della storia dello chef “Carmy”.

La serie con protagonista Jeremy Allen White, distribuita in Italia su Disney+, è diventata uno dei successi di FX della passata stagione e ha inoltre vinto il Golden Globe nella categoria Miglior Attore Protagonista in una serie di genere comedy o musical.

La storia si era interrotta con lo chef Carmy che trovava dei soldi nascosti dal suo defunto fratello, decidendo così di trasformare il negozio di sandwich in un ristorante elegante.

Il ristorante dovrà affrontare molti problemi e difficoltà quotidiane, quindi ogni personaggio affronterà la situazione in modo diverso.

Che ne pensate? Che ruolo sperate abbia Bob Odenkirk nella stagione 2 di The Bear?

Fonte: Variety



