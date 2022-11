The Boys 4: Jeffrey Dean Morgan condivide la foto del suo script

Jeffrey Dean Morgan ha ricevuto lo script della stagione 4 di The Boys, come ha rivelato con un post su Instagram.

Dopo anni di tentativi non andati a buon fine, Eric Kripke, showrunner della serie Amazon e creatore di Supernatural, è infatti riuscito a ottenere la partecipazione dell’attore. Per ora, tuttavia, non sono emerse indiscrezioni sul ruolo che lo sceneggiatore ha affidato all’amico.

Jeffrey ha ora pubblicato una foto su Instagram in cui mostra il suo copione su una staccionata, fermato da una tazza di caffè.

Morgan ha scritto:

Oh OhOh The Boys. Spero che siate pronti per me… Perché io sono assolutamente pronto per voi!

L’interprete di Negan in The Walking Dead ha inoltre aggiunto che avrebbe trascorso la giornata sistemando la staccionata e memorizzando le sue battute.

Che ne pensate? Quale ruolo sarà stato affidato a Jeffrey Dean Morgan tra le pagine dello script della stagione 4 di The Boys?

Potete rimanere aggiornati sullo show grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Instagram