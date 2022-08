The Boys: Karl Urban ha terrorizzato Jack Quaid sul set della stagione 2

I fan di The Boys si ricorderanno la scena della balena, presente nella stagione 2: Karl Urban ha raccontato i retroscena e le paure di Jack Quaid relative a quel momento.

Parlando con GQ in uno dei loro video della serie “Breaks Down His Most Iconic Characters“, Urban ha parlato a lungo del suo ruolo in The Boys e di come abbia spaventato Jack Quaid durante la scena della balena:

La balena è probabilmente una delle scene più folli che abbia mai girato nella mia carriera, a dire il vero. In realtà ero io alla guida del motoscafo, e il giorno che abbiamo scelto per le riprese era piuttosto tempestoso. Quindi, stavo andando a una velocità considerevole e stavo davvero prendendo aria dalle onde. Povero Jack Quaid, penso che non fosse mai stato su un motoscafo, per non parlare di un motoscafo che salta le onde e vola nell’aria, ed era impazzito. Avevamo una parola di sicurezza, ed era ‘Karl’. Ed è seduto a prua della barca e non è di fronte a me. Apparentemente sta urlando a squarciagola: “Karl, Karl, Karl, Karl!” non l’ho sentito, ed era terrorizzato. Abbiamo preso una controfigura con i vestiti di Hughie, e questo ragazzo lo adorava. Si stava divertendo.

Tutte le puntate della terza stagione di The Boys sono disponibili su Prime Video.

Fonte: Comic Book