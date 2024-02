The Boys non ha ancora ottenuto il rinnovo per la stagione 5, ma online appare la data dell’inizio delle riprese

The Boys

La quarta stagione di The Boys non è ancora arrivata sugli schermi di Prime Video e online sembra essere già stata svelata la data prevista per l’inizio delle riprese del capitolo 5 delle avventure dei protagonisti.

Amazon non ha ufficialmente rinnovato il progetto, tuttavia su Production List si indica un impegno sul set del cast e della troupe previsto dall’8 aprile al 22 agosto.

Attualmente lo studio non ha ancora confermato l’indiscrezione che potrebbe far felici gli innumerevoli fan dello show.

Nel trailer degli episodi inediti si è anticipato un possibile tentativo di Patriota (Antony Starr) di compiere una rapida ascesa nella politica americana, sfruttando l’espediente di dividere le persone e farle lottare tra loro, per poi entrare in azione e ‘salvare’ la situazione, ottenendo così la gratitudine dei cittadini. Robert Singer (Jim Beaver) e Victoria Neuman (Claudia Doumit) sono inoltre impegnati nella campagna presidenziale.

Ryan (Cameron Crovetti), il figlio di Patriota, sarà invece una presenza più centrale nella stagione. Butcher (Karl Urban) si ritroverà poi ancora più in difficoltà nel contrastare Patriota.

Tra i nuovi arrivi negli interpreti delle puntate ci saranno anche Jeffrey Dean Morgan, Valorie Curry e Susan Heyward.

