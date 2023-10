Il produttore della serie Gen V, Pavun Shetty, ha parlato della possibilità che vengano realizzati altri spinoff di The Boys.

In precedenza, prima dello show dedicato ai giovani dotati di poteri, era stato realizzato il progetto animato The Boys Presents: Diabolical.

Pavun Shetty, in un’intervista a ComicBook, ha dichiarato:

Siamo fortunati che i fan amino lo show così tanto e ci sia una vera attesa per Gen V, e ci sono molti personaggi su cui costruire la storia. Ci sono molte diverse aree tratte dai fumetti attraverso le dimensioni temporali che potremmo realmente sfruttare. Ma penso che la cosa più importante per noi sia che siamo davvero scrupolosi e attenti su quello che faremo in futuro.

Il produttore ha aggiunto:

Ci piacerebbe avere più show, ma penso che gli spettatori siano realmente esperti e sofisticati, e penso capiscano quando c’è un motivo per cui uno show esce per i motivi giusti e c’è una vera storia da raccontare e sembra lo stesso mondo, ma diverso.

Shetty ha quindi sottolineato che se verrà realizzato un altro spinoff sarà realizzato per essere un tassello dell’universo di The Boys, non semplicemente per girare un altro show.

Che ne pensate della possibilità che vengano realizzati altri spinoff di The Boys? Lasciate un commento!

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: ComicBook

Le serie imperdibili