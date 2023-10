I primi tre episodi di Gen V hanno dimostrato quanto l’universo narrativo di The Boys possa essere ampliato. Una scelta che comporta cambi di personaggi e ambientazioni, ma in grado di fondere il mood della serie ideata da Eric Kripke con qualcosa di diverso, in questo caso il genere dei teen drama. Come abbiamo avuto occasione di scrivere nella nostra recensione, il risultato finale è a dir poco sorprendente. Azzardato, deciso, diretto, provocatorio, dannatamente affascinante. Gen V è tutte queste cose e anche di più, motivo per cui attendiamo con trepidazione, ogni venerdì, l’uscita dei nuovi episodi.

A partire dal 6 ottobre, infatti, su Amazon Prime Video è possibile vedere “Tutta la verità”, quarta puntata dello show tratto dai fumetti di Garth Ennis e Darick Robertson. Un giro di boa per la prima stagione che ci prepara alla corsa finale verso il termine delle avventure di Marie Moreau nel corso del prossimo mese. Come vi avevamo promesso, ci siamo quindi tuffati a scoprire anche...