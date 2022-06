Amazon ha ufficializzato il rinnovo per la stagione 4 di The Boys, l’adattamento del fumetto di Garth Ennis e Darick Robertson.

Lo studio ha infatti svelato che la terza stagione ha fatto registrare degli ottimi dati di visualizzazioni: nei primi tre giorni dal debutto a livello mondiale è stato raggiunto un +17% rispetto alla seconda stagione e un +234% rispetto alla prima.

Lo showrunner Eric Kripke ha commentato:

Parlando per il cast e la troupe, siamo davvero grati a Sony, Amazon e soprattutto ai fan per aver amato la serie e averci permesso di fare di più. Siamo entusiasti di continuare la lotta di Butcher e dei The Boys contro Homelander e i Seven e allo stesso tempo di poter dire la nostra sul mondo folle in cui viviamo. Inoltre, questa è la prima volta nella storia in cui l’esplosione di genitali ha portato ancora più successo.