The Boys: la scena di Eroegasmo che ha fatto preoccupare Amazon

L’adattamento televisivo di The Boys ha promesso fin da subito di non scendere a compromessi per quanto riguarda sesso, violenza e nudità. Amazon Prime Video si è dimostrato il partner ideale per trasporre sullo schermo un fumetto già decisamente esplicito, ma nella lunga scena dell’orgia nell’episodio 6 della stagione 3, intitolato Eroegasmo, anche il colosso di Seattle ha vacillato.

Va detto che lo studio ha inviato solo un appunto a Eric Kripke, showrunner della serie:

Da Amazon abbiamo ricevuto solo un’indicazione, ed è stata una giusta annotazione. Ci hanno detto: “In ogni momento, dobbiamo capire che si tratta di un’orgia di supereroi, non semplicemente un’orgia.” E così, in seguito, abbiamo aggiunto molte più gag ed effetti visivi. Mi piace tantissimo il fatto che ci sia quel vibratore galleggiante di Starlight che viaggia in giro per la festa. Non era incluso nella sceneggiatura, lo abbiamo aggiunto con gli effetti visivi in seguito. Ci sono tantissimi momenti di questo tipo che succedono sullo sfondo.

Per quanto possa sembrare assurdo, la serie ha preferito “censurare” alcune cose presenti nei fumetti, come spiega sempre Kripke a Variety:

Ci sono assolutamente delle cose, nella versione a fumetti di Eroegasmo, che non ho voluto toccare. Per quanto la serie sia assurda, il fumetto è esponenzialmente più assurdo. E c’erano alcune cose che non volevo veramente toccare – né in senso letterale, né in senso figurato. Quindi abbiamo dovuto decidere cosa ci sembrava adatto al tono della nostra serie, e soprattutto cosa sarebbe sembrato scandaloso senza sembrare gratuito.

Ma la scena che ha creato non pochi problemi è quella in cui Annie scopre Abisso che fa sesso con un polpo. Ha spiegato Erin Moriarty (Annie/Starlight):

C’è una piccola scena romantica inter-umano-cefalopode che potrebbe essere o non essere ispirata a Il mio amico in fondo al mare. Ciò che ho visto non può essere dimenticato.

Chace Crawford (Abisso) ha confermato che l’ispirazione della scena viene proprio dal celebre documentario, spiegando che Kripke gli ha detto di aver avuto quell’idea dopo aver visto il film:

Kripke ha spiegato a TVLine che la sequenza ha creato numerosi problemi:

Abbiamo discusso moltissimo durante questa stagione sulla scena tra Abisso e il polpo. Per qualche motivo, Standards ha una politica contro la bestialità. Sono veramente chiusi mentalmente! [ride] La discussione sulla scena, e su come l’abbiamo realizzata, ha fatto scattare molti campanelli d’allarme su vari livelli dentro Amazon, perché non si possono mostrare persone che fanno sesso con gli animali, e lo capisco bene. Ma la mia proposta è sempre stata quella di mostrare qualcosa di così assurdo che potrebbe succedere in un film dei Fratelli Farrelly. Quindi è difficile chiamarla bestialità con fini pruriginosi. È ridicolo. Per quanto ne so io, non credo che i polpi abbiano degli orifizi là sotto. Per questo abbiamo dovuto discutere bene di cosa mostrare nelle inquadrature e come renderlo credibile.

Comunque, è stata veramente la prima volta in cui so che hanno dovuto discutere ai piani alti. Ricordo che un giorno ci hanno contattati chiedendo di fare una riunione: “Dobbiamo avviare un reparto Standards & Practices, in parte a causa vostra”. È successo durante la prima stagione, e penso che la nostra serie e un’altra causarono i primi problemi. Per me è un onore sapere di aver aiutato Amazon a lanciare un reparto Standards & Practices per le sue produzioni.