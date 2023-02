The Consultant: le differenze tra la serie tv e il libro

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Il finale della serie tv The Consultant è diverso da quello dell’omonimo libro su cui è basata. Ovviamente se non avete ancora visto lo show non proseguite nella lettura per non rischiare spoiler.

Il libro ha un finale più tragico, con Patoff che si rivela per la presenza demoniaca che riesce a manipolare le menti degli impiegati ma che costringe la CompWare a chiudere a causa delle dissidenze interne. Verso la fine del libro, Craig spera che la polizia scopra che l’artefice di tutto è stato Patoff, ma quest’ultimo non lascia tracce.

Nonostante la serie tv invece non confermi mai la natura diabolica di Patoff (anche se l olascia intendere più di una volta), il consulente riesce a redimere la società, lasciandola dopo il lancio di successo del gioco e dirigendosi verso il prossimo obiettivo.

La serie è interpretata da Christoph Waltz (Regus Patoff), Nat Wolff (Craig), Brittany O’Grady (Elaine) e Aimee Carrero (Patti).

Quando un nuovo consulente, Regus Patoff (Christoph Waltz), viene assunto con il compito di migliorare le attività della CompWare, compagnia di gaming basata su app, i dipendenti si trovano a far fronte a nuove esigenze e sfide che mettono tutto in discussione… comprese le loro vite.

Il creatore, showrunner e produttore esecutivo Tony Basgallop è affiancato dall’executive producer e regista del pilot Matt Shakman, e dagli executive producer Christoph Waltz, Steve Stark e Andrew Mittman, insieme al produttore Kai Dolbashian.

