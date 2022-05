saranno nel cast della serie antologica diintitolatainsieme a, scritta da Akiva Goldsman, il creatore di A Beautiful Mind, e prodotta da New Regency.

Jason Isaacs sarà Jack Lamb, un amico del padre biologico di Danny (Holland) e un impiegato di Yitzhak.

Lior Raz sarà proprio Yitzhak, la padrona di casa di Danny, che diventerà un importante figura nella sua vita.

Oltre ai due attori e a Holland, nella serie anche Amanda Seyfried, Emmy Rossum, Sasha Lane, Christopher Abbot and Emma Laird.

La serie antologica The Crowded Room porterà sul piccolo schermo le storie vere di persone che hanno lottato, e imparato a convivere, con delle malattie mentali. La prima stagione si ispira al libro scritto da Daniel Keyes intitolato The Minds of Billy Milligan.

Akiva Goldsman scriverà e produrrà la serie che verrà realizzata grazie al sostegno di New Regency, studio che ha già collaborato con Apple Studios e ha prodotto show come The Beast Must Die.

