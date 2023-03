The Last of Us

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Il bacio dell’episodio 7 di The Last of Us è stato censurato in Medio Oriente. Se non volete ricevere ulteriori spoiler sulla puntata non proseguite nella lettura.

Dopo una notte di svago Ellie e la sua migliore amica Riley si scambiano un bacio, che segnerà per sempre la vita della protagonista.

In Medio Oriente e Nord Africa, The Last of Us è disponibile esclusivamente su OSN+. Il servizio di streaming ha tagliato silenziosamente e senza spazi pubblicitari il bacio tra Ellie e Riley. Uno spettatore ha persino condiviso un video su Twitter riguardo la censura:

I KNEW IT LOOKED WEIRD WTF HOW DO THEY JUST CUT IT LIKE THAT (in my region only im guessing since this is OSN PLUS) @hbomax @Naughty_Dog DONT LET THEM GET AWAY W THIS??? https://t.co/6ZlZDhLQef pic.twitter.com/3ksMmHNY0N — Ellie 🎆 Carpenter era | 10/23 (@fantasyofAl) February 27, 2023

La serie è scritta da Craig Mazin (Chernobyl) e Neil Druckmann (il videogioco The Last Of Us) che ne sono anche i produttori esecutivi. The Last Of Us è una co-produzione Sony Pictures Television con Carolyn Strauss, Evan Wells, Asad Qizilbash, Carter Swan, e Rose Lam come produttori esecutivi. La serie è prodotta da PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint, e Naughty Dog.

La serie tv di The Last of Us è disponibile anche in italiano, su Now.

Cos ane pensate del bacio censurato da OSN nell’episodio 7 di The Last of Us? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

