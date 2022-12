Dal 16 gennaio 2023 su Sky e in streaming su NOW

The Last of Us

Craig Mazin, showrunner della serie tv di The Last of Us, ha spiegato perché è stata scelta Bella Ramsey per il ruolo di Ellie.

In una recente intervista con SFX Magazine, Mazin ha parlato della sfida nello scegliere il ruolo di Ellie e ha affermato che Ramsey è stata l’interprete più straordinaria tra coloro che hanno fatto il provino:

Scegliere Ellie ha impiegato più tempo perché è un ruolo più difficile da interpretare. Stavamo cercando di scritturare una ragazza di 14 anni e recitare a quell’età è una cosa incredibilmente difficile. È una cosa che è difficile da fare alla grande. È una cosa difficile da fare bene. Ma è una cosa davvero, davvero difficile da fare brillantemente. E i bambini non hanno avuto così tanta esperienza di vita. È difficile trovare bambini che possano incarnare quanto cercavamo.

Mazin ha detto di aver visto più di 100 provini per il ruolo prima di Ramsey, ma che mentre era preoccupato che al co-creatore Neil Druckmann non sarebbe piaciuta, alla fine tutto è andato per il verso giusto.

Ero terrorizzato dal fatto che a Druckmann non sarebbe piaciuta e avrei dovuto vivere il resto della mia vita sapendo che non avremmo potuto avere la migliore Ellie di sempre. Ma fortunatamente l’ha amata. E non avremmo potuto fare di meglio. È semplicemente un’artista straordinaria.

La serie tv di The Last of Us è prevista per il 16 gennaio 2023 su Now.

Cosa vi aspettate da Bella Ramsey nella serie HBO di The Last Of Us? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Trovate tutte le notizie sulla serie tv nella nostra scheda.

Fonte: Comic Book